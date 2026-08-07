SCR Altach gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE

Altach weiter auf Stürmersuche

Personelle Wünsche hat auch Altach-Coach Ognjen Zaric. Die dringend benötigte Verstärkung im Angriff ist bisher ausgeblieben. „Es war ein großes Transferziel, das uns jetzt nicht gelungen ist. Wir werden sehen, was die nächsten Tage und Wochen passiert“, erklärte Zaric am Donnerstag. Auch gegen Rapid war das Fehlen eines Knipsers an vorderster Front augenscheinlich, wenngleich Zaric Stürmer Ousmane Diawara ein gutes Zeugnis ausstellte und auch auf Neuzugang Marko Raguz setzt. Dieser habe Fortschritte gemacht. „Wenn wir ihn annähernd dahinbringen können, wo er schon einmal war, dann wird er hier uns Freude bereiten können“, glaubt der Trainer.