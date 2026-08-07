Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

SCR Altach gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE

Bundesliga
07.08.2026 05:00
Altach-Goalie Dejan Stojanovic
Altach-Goalie Dejan Stojanovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

2. Runde in der heimischen Bundesliga: Altach empfängt die WSG Tirol. Um 19.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

Für die WSG Tirol hat es in den jüngsten fünf Duellen mit dem SCR Altach in der Bundesliga keinen Sieg gegeben. Heute bietet sich für die Truppe von Coach Philipp Semlic zum Auftakt der 2. Runde im Stadion Schnabelholz eine neue Chance, die Negativserie zu stoppen. Beide Teams boten zum Ligastart ansprechende Leistungen. Die Tiroler erkämpften ein 1:1 gegen Sturm Graz, die Vorarlberger unterlagen bei Rapid trotz starker zweiter Hälfte 0:1.

Philipp Semlic
Philipp Semlic(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

„Es braucht sehr viel, um in Altach etwas Zählbares mitzunehmen“, weiß Semlic. Sein Team siegte zuletzt im August 2024 im Ländle, vergangene Saison mussten sich die Tiroler in den vier Duellen mit drei Remis und einer Niederlage zufriedengeben. Semlic hob die Kontinuität bei den Altachern hervor: In der Startelf gegen Rapid standen neun SCR-Akteure, die auch 2025/26 tragende Rollen hatten. „Sie können auf etwas aufbauen, was sie letztes Jahr schon hatten. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Klubs sicher ein Vorteil.“

Semlic fehlen Thomas Sabitzer (Muskelverletzung) und der rekonvaleszente Quincy Butler. Dafür könnte Mittelfeldspieler Marc Striednig sein WSG-Pflichtspieldebüt geben. Die Wattener hoffen auf weitere Verstärkungen. „Wir sind mit den Spielern, die da sind, wettbewerbsfähig“, meinte Semlic. Aber zusätzliche Qualität sei wünschenswert. Unwahrscheinlich scheint, dass die seit Sommer vertragslosen Führungsspieler Valentino Müller, Matthäus Taferner und Johannes Naschberger noch einmal für die WSG auflaufen. Diese könnte man zwar auch nach Ende der Transferzeit noch holen. „Aber wenn kein Geld mehr da ist, geht es halt nicht mehr“, sagte Semlic. Das Trio hofft auf ein Auslandsengagement.

Altach weiter auf Stürmersuche
Personelle Wünsche hat auch Altach-Coach Ognjen Zaric. Die dringend benötigte Verstärkung im Angriff ist bisher ausgeblieben. „Es war ein großes Transferziel, das uns jetzt nicht gelungen ist. Wir werden sehen, was die nächsten Tage und Wochen passiert“, erklärte Zaric am Donnerstag. Auch gegen Rapid war das Fehlen eines Knipsers an vorderster Front augenscheinlich, wenngleich Zaric Stürmer Ousmane Diawara ein gutes Zeugnis ausstellte und auch auf Neuzugang Marko Raguz setzt. Dieser habe Fortschritte gemacht. „Wenn wir ihn annähernd dahinbringen können, wo er schon einmal war, dann wird er hier uns Freude bereiten können“, glaubt der Trainer.

Ognjen Zaric
Ognjen Zaric(Bild: GEPA)

Für Freude will man jedenfalls gegen die WSG sorgen, die Rheindörfler setzen dabei auf ihre Geschlossenheit und ihre Heimstärke. „Wir fühlen uns alle zu Hause extrem wohl, das zeigen auch die Ergebnisse in den letzten Monaten“, sagte Mittelfeldakteur Vesel Demaku. Von seinem Coach gab es eine klare Ansage: „Es ist unser großes Ziel, morgen zu gewinnen“, sagte Zaric, der seinem Mannschaftskern „eine hohe Qualität“ bescheinigte. „Das stimmt mich optimistisch, nicht nur für morgen, sondern auch für die ganze Saison.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
07.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Bundesliga
Gegen Wattens
Altachs Massombo kennt den Schlüssel zum Erfolg
GAK-Trainer brennt:
„Wir wollen unsere Heimserie ausbauen, egal wie!“
Sport Tv Logo
Vor Duell gegen Sturm
Warum Hartberg schon im Tunnel „scharf“ wird
Bundesliga im Ticker
SCR Altach gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Wunder muss her
Fünfmal probiert – einmal gelang Sturm Kraftakt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf