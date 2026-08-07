Drogenhandel explodiert im Wiener Bezirk Mariahilf

Dass sich der Drogenhandel rund um das Suchthilfezentrum Jedmayer am Gumpendorfer Gürtel in Mariahilf festgesetzt hat, wissen vor allem die leidgeplagten Anrainer schon lange. Nun zeigen das auch aktuelle Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik zu Suchtmitteln vom Bundeskriminalamt schwarz auf weiß.