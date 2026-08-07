Rapids System? „Lassen den Jungs alle Freiheiten!“

Rapid erfüllte mit dem 4:1 bei Paide die Pflicht, wird im Play-off der Conference League auf den schottischen Vize Hearts treffen. Von den Ergebnissen ist Grün-Weiß voll im Soll, die echten Bewährungsproben folgen aber erst.
Spielerisch blitzt bei Rapid die Qualität auf. Vor allem in der variablen Offensive. Wobei selbst Trainer Johannes Hoff Thorup der „Krone“ nicht genau erklären kann, in welchem System seine Truppe kombiniert ...
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