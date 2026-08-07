Vorarlbergs Polizei braucht jetzt Hilfe von außen

Leiter fordert „Vorarlberg-Bonus“ für Polizisten

Für SPÖ-Sicherheitssprecher Mario Leiter greifen die Maßnahmen zu kurz, er ortet ein grundsätzliches Problem: „Wenn wir Polizeikräfte aus anderen Bundesländern brauchen, dann müssen wir uns endlich die Frage stellen, warum es so schwierig ist, genügend Polizisten dauerhaft für Vorarlberg zu gewinnen und hier zu halten.“ Seine Antwort: Die Polizisten in Vorarlberg verdienen in Relation zu den hohen Lebenshaltungskosten zu wenig. Die Praxis, dass alle Bundespolizisten nach einem einheitlichen Schema besoldet werden, möchte Leiter adaptieren. Er würde sich eine angemessene Zulage für Angehörige der Bundespolizei in Regionen mit deutlich überdurchschnittlichen Lebenshaltungskosten wünschen.