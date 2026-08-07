ÖGK setzt bei der Kostenerstattung jetzt auf KI

Meine ÖGK-App zählt über 200.000 monatliche Nutzer

Die „Meine ÖGK-App“ sei bereits über eine Million Mal heruntergeladen worden und verzeichne über 200.000 monatliche aktive Nutzer. Unter anderem können darüber Arzttermine gebucht, Versicherungsdatenauszüge heruntergeladen oder eine Rechnung eingereicht werden. Die App werde laufend weiterentwickelt und regelmäßig um neue Funktionen erweitert – zuletzt etwa um die digitale E-Card sowie Push-Benachrichtigungen für E-Rezepte. Sie ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich.