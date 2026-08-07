Hier kann es heute Nacht ordentlich gewittern

Während es in Vorarlberg sowie im Osten Österreichs heute Nacht trocken bleibt, werden im Rest des Landes teils heftige Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad.
Nach den zahlreichen Tropennächten dürfte die Nacht auf Samstag angenehm erholsam werden. Im Osten bleibt es am wärmsten, im Salzburg werden die kühlsten Temperaturen erwartet.
Für Unruhe könnten jedoch die Gewitter sorgen, die durch weite Teile Österreichs ziehen. Vor allem im Bergland, Süden und Südosten sind Regenschauer und Gewitter zu erwarten.
Die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:
Trocken bleibt es vor allem im Nordosten, hier zeigt sich der Himmel zeitweise sogar sternenklar.
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