Aussagen von Thaler sorgen vor Gericht für Staunen

Der Rauswurf von Kufsteins Wirtschaftskammer-Bezirksleiter Peter Wachter sorgte für einen zivilrechtlichen Streitfall. Vor allem die Aussagen von Tirols WK-Präsidentin Barbara Thaler verblüfften viele.
Anschuldigungen und immer wieder auch Friktionspotenzial gibt es bei der Wirtschaftskammer Tirol. Dort sorgen weniger die guten Ideen für Tirols Unternehmer für Aufmerksamkeit, sondern eher umstrittene personelle Entscheidungen.
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