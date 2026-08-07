Polit-Streit um Millionen Euro in der Landeskassa

Gewaltenteilung seit Französischer Revolution

Der Vorstoß der ÖVP löste bei der SPÖ größte Verwunderung aus. In den sozialdemokratischen Reihen ist prompt die Frage aufgetaucht, „wie kann man nur auf so eine absurde Idee kommen?“ Der Landesrechnungshof sei ein Organ des Landtages und als solches bei der Erfüllung der ihm zukommenden Aufgaben an keine Weisungen von Organen der staatlichen Verwaltung gebunden und nur dem Landtag verantwortlich, heißt es im Klartext. Der Direktor des Rechnungshofes habe als Hilfsorgan des Landtages demnach genügend Rechte, wird im Landhaus in Eisenstadt betont.