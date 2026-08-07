Verhounig mit Klausel, Verhältnis am Prüfstand

Der Wolfsberger AC war in den vergangenen Jahren mehrfach Profiteur von Leihen mit Spielern des FC Red Bull Salzburg. Vor kurzem wechselte Jungbulle Phillip Verhounig sogar fix ins Lavanttal. Dieser Transfer sorgt nun für Aufsehen. „Krone“-Redakteur Christoph Nister erklärt, warum das gute Verhältnis abkühlen könnte und die Bullen sich eine Hintertür offen ließen.