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Vierer-Turnier startet

Austria und SKN hoffen auf Einzug ins CL-Playoff

Frauenfußball
07.08.2026 18:03
Austria-Coach Stefan Kenesei und SKN-Trainer Laurent Fassotte
Austria-Coach Stefan Kenesei und SKN-Trainer Laurent Fassotte(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für die Fußballerinnen der Wiener Austria und des SKN St. Pölten geht es am Samstag (18 Uhr) um den Einzug ins Champions-League-Playoff!

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Der nationale Double-Gewinner aus Wien trifft im Finale des Vierer-Qualifikationsturniers im slowenischen Radenci auf Farul Constanta aus Rumänien. Die in der Vorsaison zum wiederholten Mal in die Königsklasse gekommenen St. Pöltnerinnen fordern beim Heimturnier Sporting Lissabon.

„Wir glauben jedoch an unsere Chance!“
St. Pöltens Trainer Laurent Fassotte sieht die Gäste in der Favoritenrolle. „Die Liga in Portugal ist sehr stark. Wir glauben jedoch an unsere Chance. Vor allem, da wir zu Hause spielen“, sagte der Belgier und betonte: „Ich bin mir sicher, dass wir Sporting vor Probleme stellen können.“

Die Portugiesinnen haben es in bisher vier Anläufen noch nie in die Königsklasse geschafft. Die Niederösterreicherinnen qualifizierten sich im Vorjahr erneut, in der Liga-Phase wurden sie nach fünf Niederlagen und einem Remis aber nur 18. und Letzter.

Die Austrianerinnen von Coach Stefan Kenesei müssen vor der erträumten ersten CL-Teilnahme zunächst Constanta aus dem Weg räumen, das ebenfalls noch nie in der Hauptrunde mit dabei war. Die Verlierer der Samstag-Partien spielen in der Qualifikation für den Europa Cup weiter. Im Erfolgsfall geht der Blick am Dienstag nach Nyon, wo das CL-Playoff ausgelost wird.

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