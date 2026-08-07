Austria und SKN hoffen auf Einzug ins CL-Playoff

Die Austrianerinnen von Coach Stefan Kenesei müssen vor der erträumten ersten CL-Teilnahme zunächst Constanta aus dem Weg räumen, das ebenfalls noch nie in der Hauptrunde mit dabei war. Die Verlierer der Samstag-Partien spielen in der Qualifikation für den Europa Cup weiter. Im Erfolgsfall geht der Blick am Dienstag nach Nyon, wo das CL-Playoff ausgelost wird.