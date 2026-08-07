Bis zu 10.000 Euro
Diese Fehler kosten im Urlaub ein Vermögen
Ein Snack am Brunnen, eine Zigarette am Strand oder ein spontanes Erinnerungsfoto: Was harmlos klingt, kann im Ausland ein tiefes Loch in die Urlaubskasse reißen. In Italien, Kroatien, Spanien oder der Türkei drohen Strafen von bis zu 10.000 Euro.
Auch in der unbeschwerten Urlaubszeit gilt es, stets aufmerksam zu sein. Denn in unseren beliebten Reisedestinationen lauern oft sündteure Strafen – und diese drohen Österreichern schon auf der Straße am Weg Richtung Kroatien. Wer nämlich vergisst, eine Autobahnvignette für die Durchreise durch Slowenien zu checken, kann ordentlich zur Kassa gebeten werden.
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