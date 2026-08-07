Diese Fehler kosten im Urlaub ein Vermögen

Auch in der unbeschwerten Urlaubszeit gilt es, stets aufmerksam zu sein. Denn in unseren beliebten Reisedestinationen lauern oft sündteure Strafen – und diese drohen Österreichern schon auf der Straße am Weg Richtung Kroatien. Wer nämlich vergisst, eine Autobahnvignette für die Durchreise durch Slowenien zu checken, kann ordentlich zur Kassa gebeten werden.