Operation bei ÖSV-Skistar erfolgreich verlaufen!

Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter ist am Freitag in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck erfolgreich an seinem schwer verletzten rechten Bein operiert worden!
Der Gesamtweltcupsieger hatte sich am Mittwoch bei einem Sprungtrainingssturz in Courchevel den Knöchel gebrochen sowie das Syndesmoseband gerissen.
Wie lange er ausfällt, ist offen. Ehe der Tiroler mit leichter Trainingsbelastung des Beins beginnen kann, ist eine mehrwöchige Schonung angesagt.
„Operation ist sehr gut verlaufen!“
„Die Operation ist sehr gut verlaufen und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagte Chirurg Jürgen Oberladstätter nach dem Eingriff.
„Der Außenknöchel wurde mittels einer Platte fixiert und das Syndesmoseband genäht. Wann er wieder voll ins Training einsteigen kann, ist derzeit nicht absehbar und hängt wie immer vom klinischen Verlauf ab.“
„Eine leichte trainingsmäßige Belastung des Beins wird jedoch voraussichtlich in vier bis sechs Wochen wieder möglich sein.“ Lamparter hatte auch eine Innenbandzerrung im Knie erlitten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.