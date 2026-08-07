ÖBB-Odyssee: „Haben uns dumm sterben lassen“

Auf Rückfahrt zweimal liegen geblieben

Am Mittwoch ging es dann schon wieder zurück nach Hause. Allerdings auch dieses Mal nicht ohne Zwischenfall: Zweimal sei der Zug liegen geblieben, Fahrgäste seien nicht informiert worden. Mit zwei Stunden Verspätung kam Stefan B. dann um 2 Uhr nachts in Wien an.