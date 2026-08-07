Polin Niewiadoma triumphiert am Mont Ventoux

Die Polin Kasia Niewiadoma hat überlegen die Königsetappe der Tour de France zum ikonischen Mont Ventoux gewonnen!
Die 31-Jährige übernahm zwei Tage vor Schluss auch das Gelbe Trikot. Die Tour-Siegerin von 2024 triumphierte am Freitag nach dem 21 Kilometer langen Anstieg am Provence-Riesen 1:16 Minuten vor Demi Vollering. Die bisherige Spitzenreiterin Marlen Reusser (+1:46 Minuten) kam hinter Elisa Longo Borghini als Vierte ins Ziel auf 1900 Metern Seehöhe.
„Ich bin so müde und hin und weg!“
Niewiadoma griff 9,5 Kilometer vor dem Ziel aus der Spitzengruppe heraus an und baute ihren Vorsprung mit einer beeindruckenden Solofahrt bis ins Ziel kontinuierlich aus. „Ich bin so müde und hin und weg darüber, was da heute passiert ist. Ehrlich gesagt, ist das schwer zu beschreiben, ich bin sprachlos“, sagte die Canyon-Fahrerin und betonte: „Dieser Sieg gebührt so vielen Menschen, die mich auf dieser langen Reise begleitet haben – meiner Familie, meinem Mann, meinem Trainer, meinem Team. Ich bin ihnen so dankbar.“ Im Gesamtklassement führt die bisher drittplatzierte Canyon-Fahrerin nach ihrem ersten Etappensieg bei der Tour 15 Sekunden vor der Niederländerin Vollering (FDJ). Die Schweizerin Reusser (Movistar) folgt mit 39 Sekunden Rückstand an der dritten Stelle.
Die österreichische Kletterspezialistin Valentina Cavallar spielte bei der Ventoux-Premiere für die Frauen keine Rolle. Ihre ursprünglich als Mitfavoritin angetretene SD-Worx-Kapitänin Anna van der Breggen trat wegen Formschwäche zur siebenten Etappe gar nicht mehr an. Die hoch dekorierte Niederländerin war bisher weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Die seit Tagen ebenfalls strauchelnde Titelverteidigerin Pauline Ferrand Prevot wurde erneut schwer geschlagen.
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