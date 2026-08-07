Polin Niewiadoma triumphiert am Mont Ventoux

„Ich bin so müde und hin und weg!“

Niewiadoma griff 9,5 Kilometer vor dem Ziel aus der Spitzengruppe heraus an und baute ihren Vorsprung mit einer beeindruckenden Solofahrt bis ins Ziel kontinuierlich aus. „Ich bin so müde und hin und weg darüber, was da heute passiert ist. Ehrlich gesagt, ist das schwer zu beschreiben, ich bin sprachlos“, sagte die Canyon-Fahrerin und betonte: „Dieser Sieg gebührt so vielen Menschen, die mich auf dieser langen Reise begleitet haben – meiner Familie, meinem Mann, meinem Trainer, meinem Team. Ich bin ihnen so dankbar.“ Im Gesamtklassement führt die bisher drittplatzierte Canyon-Fahrerin nach ihrem ersten Etappensieg bei der Tour 15 Sekunden vor der Niederländerin Vollering (FDJ). Die Schweizerin Reusser (Movistar) folgt mit 39 Sekunden Rückstand an der dritten Stelle.