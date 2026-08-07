Mutiges Hollywood wird zur violetten Realität

Die Wiener Austria hing im Duell mit Beitar Jerusalem zu Beginn in den Seilen. Mit Kämpferqualitäten, jungen Torschützen und wohl auch weiterhin auftretenden Schwankungen ging's dann zum 2:1-Sieg. Saljic & Co. wissen jedoch, dass man damit noch nicht durch ist.
Mutig bis wild. Wirkten Startelf und Plan von Stephan Helm in Bukarest. Im Endeffekt hatte Austrias Trainer aber auf allen Linien recht, Ergebnis (2:1 gegen Beitar Jerusalem) und Leistung der Violetten passten. „Die Mannschaft durfte jede Menge Erfahrungen machen, die uns wieder ein Stück besser machen werden“, weiß Helm.
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