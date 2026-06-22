Eis, Bier, Flüge: So viel mehr kostet der Sommer

Nicht nur Hitzewellen mit Temperaturen weit über 30 Grad setzen Herr und Frau Österreicher zu. Auch bei den aktuellen Teuerungszahlen kommt man ins Schwitzen. Lag die Inflation im April noch bei 3,4 Prozent, ist sie im Mai bereits auf 3,7 Prozent geklettert. Der Dienstleistungsbereich treibt weiter die Preise – keine rosigen Aussichten für den heurigen Sommer.