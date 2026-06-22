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Eis, Bier, Flüge: So viel mehr kostet der Sommer

Leben
23.06.2026 12:37
Diesen Sommer werden wir mit teils schweißtreibenden Teuerungen konfrontiert.
Diesen Sommer werden wir mit teils schweißtreibenden Teuerungen konfrontiert.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com (3))
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Urlaub unter Palmen, Grillen mit den Liebsten, kalte Getränke und cremiges Eis: Der Sommer kann so schön sein – wenn die Preise passen! Wir haben uns angesehen, was alles (deutlich) teurer wurde und wo man in den Sommermonaten Geld sparen kann.

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Nicht nur Hitzewellen mit Temperaturen weit über 30 Grad setzen Herr und Frau Österreicher zu. Auch bei den aktuellen Teuerungszahlen kommt man ins Schwitzen. Lag die Inflation im April noch bei 3,4 Prozent, ist sie im Mai bereits auf 3,7 Prozent geklettert. Der Dienstleistungsbereich treibt weiter die Preise – keine rosigen Aussichten für den heurigen Sommer.

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