„Alle reden über uns – aber niemand mit uns“

„Das ist wie moderner Sklavenhandel“ – mit seiner Kritik an den Arbeitsbedingungen in der 24-Stunden-Betreuung hat der Gewerkschaftsrat (IGR) Bodensee über Wochen für Diskussionen gesorgt. Die „Krone“ sprach mit Expertin Yvonne Heuber über die Missstände.
Sie stehen rund um die Uhr bereit, kümmern sich um Menschen mit Demenz, begleiten Schwerkranke durch den Alltag und ermöglichen vielen Senioren ein Leben in den eigenen vier Wänden. Doch hinter der 24-Stunden-Betreuung verbergen sich oft prekäre Arbeitsbedingungen.
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