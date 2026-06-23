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Waldbrände im Fokus

Kärntner trainierte mit „Bombeiros“ in Portugal

Kärnten
23.06.2026 07:00
Tobias Knappitsch absolvierte ein Einsatzpraktikum in Portugal.
Tobias Knappitsch absolvierte ein Einsatzpraktikum in Portugal.(Bild: Knappitsch)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Tobias Knappitsch nahm als erster Österreicher bei einem Trainings- und Einsatzpraktikum des Waldbrandvereins teil. Der Kärntner sammelte Erfahrung in Portugal.

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Das Feuerwehrwesen ist die große Leidenschaft des gebürtigen Wernbergers Tobias Knappitsch. Der Löschmeister, der bei den Feuerwehren Wernberg und Treffen tätig ist, hat sich für ein Trainings- und Einsatzpraktikum des Vereins Deutsches Waldbrandteam beworben.

Einziger Österreicher
Für den Kärntner ging es als ersten österreichischen Teilnehmer Anfang Mai gemeinsam mit Feuerwehrmännern aus Deutschland zum Einsatz- und Trainingspraktikum zu den „Bombeiros“ nach Vila Pouca de Aguiar, einer Kleinstadt im Norden Portugals.

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