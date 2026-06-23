Kärntner trainierte mit „Bombeiros“ in Portugal

Tobias Knappitsch nahm als erster Österreicher bei einem Trainings- und Einsatzpraktikum des Waldbrandvereins teil. Der Kärntner sammelte Erfahrung in Portugal.
Das Feuerwehrwesen ist die große Leidenschaft des gebürtigen Wernbergers Tobias Knappitsch. Der Löschmeister, der bei den Feuerwehren Wernberg und Treffen tätig ist, hat sich für ein Trainings- und Einsatzpraktikum des Vereins Deutsches Waldbrandteam beworben.
Einziger Österreicher
Für den Kärntner ging es als ersten österreichischen Teilnehmer Anfang Mai gemeinsam mit Feuerwehrmännern aus Deutschland zum Einsatz- und Trainingspraktikum zu den „Bombeiros“ nach Vila Pouca de Aguiar, einer Kleinstadt im Norden Portugals.
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