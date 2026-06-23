Gewitter zog auf: Schulklasse mit Heli geborgen

Die aus Deutschland stammende Schulklasse, die aus drei Lehrern und 15 Schülerinnen und Schülern im Alter von 17 bis 19 Jahren bestand, war unterwegs zu einer Tour ins Riegetal im Bereich des sogenannten Geigenkamm. Sie befand sich gerade auf einem rot markierten Wanderweg, als plötzlich ein Gewitter aufzog.