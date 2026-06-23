Todesstrafe, Waffen-Wahn und gestohlene Schuhe

Die WM-Camper der „Krone“ machten auf dem Weg nach Dallas einen etwas ungemütlichen Zwischenstopp: Im berüchtigten Gefängnis in Huntsville werden die mit Abstand meisten US-Hinrichtungen vollzogen. Kriminalität gibt es im Bundesstaat Texas auch genug, ein Gewehr kriegt man schließlich schon mit dem Führerschein.
Ein beklemmender Ort auf dem Weg von Houston nach Dallas. Die freundliche Frauen-Stimme passt da irgendwie gar nicht in die Szenerie: „Willkommen in Huntsville, wollt ihr jemanden besuchen?“ Zum Glück nicht. Nancy plaudert von einem der Eck-Wachtürme zu den Gästen aus Österreich. Sie schwitzt in der brütenden texanischen Hitze, das Gewehr hängt locker neben der Hüfte.
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