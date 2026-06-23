Todesstrafe, Waffen-Wahn und gestohlene Schuhe

Ein beklemmender Ort auf dem Weg von Houston nach Dallas. Die freundliche Frauen-Stimme passt da irgendwie gar nicht in die Szenerie: „Willkommen in Huntsville, wollt ihr jemanden besuchen?“ Zum Glück nicht. Nancy plaudert von einem der Eck-Wachtürme zu den Gästen aus Österreich. Sie schwitzt in der brütenden texanischen Hitze, das Gewehr hängt locker neben der Hüfte.