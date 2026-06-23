Bruchlandung? Herber Kursverlust für SpaceX-Aktie

Anleger befürchten Bruchlandung

„Wir sehen einen in höchstem Maße stimmungsgetriebenen Handel. Gerade in der Nähe von Rekordnotierungen werden Anleger schnell nervös, wenn sich die Rally dann nicht direkt mit Schwung nach oben fortsetzt“, schrieb am Dienstagmorgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank. Im Tech-Sektor äußere sich dies speziell bei dem Rekord-Börsengang SpaceX, dessen Kurs fast wieder das Niveau zum Börsenstart erreichte.