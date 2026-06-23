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Milliarden sind futsch

Bruchlandung? Herber Kursverlust für SpaceX-Aktie

Wirtschaft
23.06.2026 14:06
SpaceX gelang der größte Börsengang in der Geschichte.
SpaceX gelang der größte Börsengang in der Geschichte.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Höhenflug von SpaceX an der Börse ist vorerst zu einem Ende gekommen. Nach einem explosionsartigen Start musste Elon Musks Raumfahrtunternehmen deutliche Kursverluste hinnehmen. Das Wertpapier ist jedoch noch immer ziemlich teuer.

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Nach der anfänglichen Euphorie über den Börsengang am 11. Juni, bei dem das Wertpapier von 135 Dollar auf über 200 Dollar schoss, folgte eine jähe Korrektur auf rund 155 Dollar – und damit der Verlust von Hunderten Milliarden Dollar an Börsenwert. Über die vergangenen drei Handelstage summierte sich das Minus auf satte 23 Prozent.

Anleger befürchten Bruchlandung
„Wir sehen einen in höchstem Maße stimmungsgetriebenen Handel. Gerade in der Nähe von Rekordnotierungen werden Anleger schnell nervös, wenn sich die Rally dann nicht direkt mit Schwung nach oben fortsetzt“, schrieb am Dienstagmorgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank. Im Tech-Sektor äußere sich dies speziell bei dem Rekord-Börsengang SpaceX, dessen Kurs fast wieder das Niveau zum Börsenstart erreichte.

Als unmittelbarer Auslöser gilt die Ankündigung einer neuen Anleiheemission. SpaceX will sich am Kapitalmarkt frische 20 Milliarden Dollar leihen. Dass diese Nachricht so kurz nach dem Börsengang kam, bei dem bereits 75 Milliarden Dollar an Kapital eingenommen wurden, dürfte viele Anleger massiv verunsichert haben.

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Zusätzlich trübte ein Bericht der „Financial Times“ die Stimmung. Demnach bewertete der Finanzdienstleister MSCI das Musk-Unternehmen nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) mit der schlechtesten Note „CCC“. Kritisiert wurde vor allem die Unternehmensführung, da sich Gründer Musk quasi eine Alleinherrschaft über den Konzern gesichert hat.

Schwankungen nicht ungewöhnlich
Experten weisen jedoch darauf hin, dass starke Kursschwankungen nach einem Börsengang nicht ungewöhnlich sind, da der Markt erst den „wahren Wert“ eines Unternehmens finden muss. Bei SpaceX kommt hinzu, dass vorerst ein geringer Teil der Aktien – unter fünf Prozent – frei gehandelt wird. Dieser geringe Streubesitz begünstigt extreme Kursausschläge.

Das Balkendiagramm zeigt die größten Börsengänge nach Einnahmen in Milliarden Dollar. SpaceX wird für 2026 mit einem erwarteten Volumen von 75 Milliarden Dollar deutlich als Spitzenreiter dargestellt. Saudi Aramco folgt mit 25,6 Milliarden Dollar, Alibaba mit 21,8 Milliarden Dollar und Softbank mit 21,3 Milliarden Dollar. Quelle: Renaissance Capital.

Trotz der jüngsten Turbulenzen notiert die Aktie immer noch rund 15 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Gemessen an der Marktkapitalisierung bleibt SpaceX das sechstgrößte Unternehmen der Welt. Aktionäre müssen sich aber wohl auch in Zukunft auf einen turbulenten Flug einstellen.

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