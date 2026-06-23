„Besser“ als Messi: Kennen Sie diesen Russen noch?

Zuerst der Fakt: Argentinien hat bei der laufenden WM bisher fünf Tore erzielt. Besonders variantenreich liest sich die interne Torschützenliste dabei nicht. Gleich fünf von fünf Treffern entfallen auf einen gewissen Lionel Messi. Ja, „La Pulga“ hat alle bisherigen Tore bei der WM höchstpersönlich erzielt.