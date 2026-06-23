„Besser“ als Messi: Kennen Sie diesen Russen noch?

Bestmarke um Bestmarke – mit seinem Doppelpack gegen Österreich hat Lionel Messi in einer speziellen Hinsicht mit einem womöglich schon in Vergessenheit geratenen Stürmer – noch nicht ganz - gleichgezogen. Kennen Sie ihn noch?
Zuerst der Fakt: Argentinien hat bei der laufenden WM bisher fünf Tore erzielt. Besonders variantenreich liest sich die interne Torschützenliste dabei nicht. Gleich fünf von fünf Treffern entfallen auf einen gewissen Lionel Messi. Ja, „La Pulga“ hat alle bisherigen Tore bei der WM höchstpersönlich erzielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.