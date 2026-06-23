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„Besser“ als Messi: Kennen Sie diesen Russen noch?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 09:57
Lionel Messi jubelte gegen Österreich zweimal. Ein anderer Stürmer schwebte eins in ähnlichen ...
Lionel Messi jubelte gegen Österreich zweimal. Ein anderer Stürmer schwebte eins in ähnlichen Sphären.(Bild: AFP/AP Photo/Julio Cortez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bestmarke um Bestmarke – mit seinem Doppelpack gegen Österreich hat Lionel Messi in einer speziellen Hinsicht mit einem womöglich schon in Vergessenheit geratenen Stürmer – noch nicht ganz - gleichgezogen. Kennen Sie ihn noch?

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Zuerst der Fakt: Argentinien hat bei der laufenden WM bisher fünf Tore erzielt. Besonders variantenreich liest sich die interne Torschützenliste dabei nicht. Gleich fünf von fünf Treffern entfallen auf einen gewissen Lionel Messi. Ja, „La Pulga“ hat alle bisherigen Tore bei der WM höchstpersönlich erzielt.

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