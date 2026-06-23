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Sichtung in Lustenau

Asiatische Hornisse: Erste Nester in Österreich

Vorarlberg
23.06.2026 14:01
Eines der Nester in Lustenau
Eines der Nester in Lustenau(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zwar wurde die erste asiatische Hornisse in Österreich bereits im Jahr 2024 gesichtet, ein Nest wurde allerdings noch nie entdeckt. Vergangene Woche war es in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau soweit – zudem verursachte eines der Tiere auch gleich einen Kreislaufkollaps.

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Bereits vor einer Woche wurden – erstmalig in Österreich – zwei Nester der asiatischen Hornisse (Vespa velutina) entdeckt. Und zwar in Lustenau. Der Fund sorgte für einiges an Aufsehen, zudem wurde ein 30-Jähriger von einem der Tiere angegriffen. Der Mann erlitt einen Kreislaufkollaps und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am nächsten Tag konnte er das Spital wieder verlassen.

Die Hornisse in einer Nahaufnahme
Die Hornisse in einer Nahaufnahme(Bild: Mathis Fotografie)

Beide Nester wurden vom Fundort entfernt, eines davon eingefroren und in der Folge in einer Dose nach Wien geschickt, um eine genaue Analyse durchführen zu lassen. 

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In Europa unerwünscht
Die asiatische Hornisse ist eine invasive Art und breitet sich enorm schnell aus. Im Jahre 2004 wurde sie erstmals in Frankreich nachgewiesen, sie stammt aus Südostasien und gilt in Europa als unerwünschte Art. Auch Imker lieben die Tiere nicht besonders, da Bienen auf dem Speiseplan der Hornissenart stehen.

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