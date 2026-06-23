Asiatische Hornisse: Erste Nester in Österreich

Bereits vor einer Woche wurden – erstmalig in Österreich – zwei Nester der asiatischen Hornisse (Vespa velutina) entdeckt. Und zwar in Lustenau. Der Fund sorgte für einiges an Aufsehen, zudem wurde ein 30-Jähriger von einem der Tiere angegriffen. Der Mann erlitt einen Kreislaufkollaps und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am nächsten Tag konnte er das Spital wieder verlassen.