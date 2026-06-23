Asiatische Hornisse: Erste Nester in Österreich

Zwar wurde die erste asiatische Hornisse in Österreich bereits im Jahr 2024 gesichtet, ein Nest wurde allerdings noch nie entdeckt. Vergangene Woche war es in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau soweit – zudem verursachte eines der Tiere auch gleich einen Kreislaufkollaps.
Bereits vor einer Woche wurden – erstmalig in Österreich – zwei Nester der asiatischen Hornisse (Vespa velutina) entdeckt. Und zwar in Lustenau. Der Fund sorgte für einiges an Aufsehen, zudem wurde ein 30-Jähriger von einem der Tiere angegriffen. Der Mann erlitt einen Kreislaufkollaps und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am nächsten Tag konnte er das Spital wieder verlassen.
Beide Nester wurden vom Fundort entfernt, eines davon eingefroren und in der Folge in einer Dose nach Wien geschickt, um eine genaue Analyse durchführen zu lassen.
In Europa unerwünscht
Die asiatische Hornisse ist eine invasive Art und breitet sich enorm schnell aus. Im Jahre 2004 wurde sie erstmals in Frankreich nachgewiesen, sie stammt aus Südostasien und gilt in Europa als unerwünschte Art. Auch Imker lieben die Tiere nicht besonders, da Bienen auf dem Speiseplan der Hornissenart stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.