Wie behalten Sie an Hitzetagen einen kühlen Kopf?

Die anhaltende Hitzewelle fordert viele Menschen im Alltag heraus – ob im Büro, in den eigenen vier Wänden oder unterwegs. Doch während die Temperaturen steigen, sind kreative Strategien gefragt, um einen kühlen Kopf zu bewahren und gut durch die heißen Tage zu kommen. Was hilft Ihnen an extrem heißen Tagen?