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Wie behalten Sie an Hitzetagen einen kühlen Kopf?

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23.06.2026 13:28
Diese Woche wird es noch richtig heiß – am Wochenende sind in Österreich sogar bis zu 38 ...
Diese Woche wird es noch richtig heiß – am Wochenende sind in Österreich sogar bis zu 38 °Celsius prognostiziert.(Bild: Antonioguillem - stock.adobe.com)
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Die anhaltende Hitzewelle fordert viele Menschen im Alltag heraus – ob im Büro, in den eigenen vier Wänden oder unterwegs. Doch während die Temperaturen steigen, sind kreative Strategien gefragt, um einen kühlen Kopf zu bewahren und gut durch die heißen Tage zu kommen. Was hilft Ihnen an extrem heißen Tagen?

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Anhaltende Hitzeperioden bringen viele Menschen derzeit an ihre Grenzen. Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke sorgen nicht nur für schlaflose Nächte, sondern machen auch den Alltag zur Belastungsprobe – im Büro ebenso wie zu Hause oder unterwegs. Experten raten, ausreichend zu trinken, direkte Sonne zu meiden und körperliche Anstrengung möglichst in die kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen.

Doch abseits der bekannten Tipps hat jeder seine ganz persönlichen Strategien entwickelt, um auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren: sei es der Spaziergang im schattigen Park, eine erfrischende Dusche zwischendurch oder kreative Lösungen, um die eigenen vier Wände kühl zu halten.

Welche Tricks helfen Ihnen besonders gut durch die Hitze? Wie gelingt es Ihnen, auch bei hohen Temperaturen einen kühlen Kopf zu bewahren? 

Teilen Sie Ihre besten Tipps und Erfahrungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

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