WM: England gegen Ghana ab 22 Uhr LIVE

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe L: England trifft auf Ghana. Um 22 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die hoffnungsvollen Fans aus England sehen die Three Lions nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien titelreif. Mit einem Sieg gegen Ghana sind Harry Kane und Co. fix weiter. Vor allem auf den Teamkapitän sind die Augen wieder einmal gerichtet. Mit seinem Doppelpack gegen Kroatien stellte der 32-jährige Kane den englischen WM-Torrekord von Gary Lineker (10 WM-Tore) ein. Gegen die Westafrikaner soll die Bestmarke fallen. Dass die englische Defensive gegen Kroatien nicht immer den sichersten Eindruck machte, scheint Trainer Thomas Tuchel angesichts der Offensivpower mit Kane und Jude Bellingham verschmerzen zu können.
Kane fühlt sich in der Form seines Lebens. „Im Laufe einer Karriere gibt es nicht viele Phasen, in denen alle Stücke des Puzzles im richtigen Moment zusammenpassen. Im Moment bin ich in so einer Phase“, sagte der Bayern-Torjäger. Ghanas „Black Stars“ träumen dennoch von einer Überraschung. Gegen England müsse man „bereit sein, Opfer zu bringen“, meinte Teamchef Carlos Queiroz. „Weil ein Sieg bei dieser WM sehr teuer ist.“ Gegen Panama (1:0) gelang er erst durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit. Thomas Partey steht zur Verfügung, nachdem der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Mittelfeldspieler im ersten Spiel nicht nach Kanada einreisen durfte. Der gegen Panama verletzte Torhüter Lawrence Ati Zigi dürfte ausfallen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.