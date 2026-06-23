WM: England gegen Ghana ab 22 Uhr LIVE

Kane fühlt sich in der Form seines Lebens. „Im Laufe einer Karriere gibt es nicht viele Phasen, in denen alle Stücke des Puzzles im richtigen Moment zusammenpassen. Im Moment bin ich in so einer Phase“, sagte der Bayern-Torjäger. Ghanas „Black Stars“ träumen dennoch von einer Überraschung. Gegen England müsse man „bereit sein, Opfer zu bringen“, meinte Teamchef Carlos Queiroz. „Weil ein Sieg bei dieser WM sehr teuer ist.“ Gegen Panama (1:0) gelang er erst durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit. Thomas Partey steht zur Verfügung, nachdem der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Mittelfeldspieler im ersten Spiel nicht nach Kanada einreisen durfte. Der gegen Panama verletzte Torhüter Lawrence Ati Zigi dürfte ausfallen.