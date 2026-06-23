Jennifer Grey sorgt mit Oben-ohne-Foto für Wirbel

Grey und Pollan, die unter anderem Anfang der 80er-Jahre in der Serie „Familienbande“ neben Michael J. Fox zu sehen war, verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die offenbar auch solche „Enthüllungen“ gut übersteht. Denn Pollan reagierte neben dem Foto mit einem Lachen und einem „Ich liebe dich“.