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Jennifer Grey sorgt mit Oben-ohne-Foto für Wirbel

Society International
23.06.2026 14:17
Jennifer Grey gratulierte ihrer Freundin Tracy Pollan mit einem besonders freizügigen Foto.
Jennifer Grey gratulierte ihrer Freundin Tracy Pollan mit einem besonders freizügigen Foto.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

So haben Sie Jennifer Grey sicher noch nie gesehen. Die „Dirty Dancing“-Ikone postete auf Instagram nämlich ein Throwback-Foto, das es in sich hat ...

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Da staunten die Fans von Jennifer Grey nicht schlecht, als sie das neueste Foto der 80er-Jahre-Ikone entdeckten. Denn Grey postete doch glatt ein Throwback-Foto, auf dem sie oben ohne am Strand posierte.

„Dieses Foto ist fantastisch!“
Zugegeben, die Aufnahme ist relativ verpixelt und mit Sternchen versehen. Doch Fans des Tanzfilms „Dirty Dancing“ dürfte dieser Schnappschuss der jungen Jennifer Grey wohl Herzchen in die Augen zaubern.

Sehen Sie hier das Foto, das Jennifer Greys Fans derzeit in Aufruhr versetzt:

In den Kommentaren drückten diese jedenfalls ihre Begeisterung aus. „Dieses Foto ist fantastisch“, jubelte ein Insta-User. Ein anderer fragte gleich mal nach: „Welche 1980er-Übungen habt ihr zwei Hübschen gemacht, um diese Bauchmuskeln zu bekommen.“

„Enthüllung“ zum Geburtstag
Wer übrigens rätselt, wer die fesche Freundin neben Jennifer Grey ist, dem sei verraten: Es handelt sich um niemand Geringeres als Schauspielerin Tracy Pollan, der die „Dirty Dancing“-Darstellerin mit diesem freizügigen Foto und lieben Worten zum 66. Geburtstag gratulierte.

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Grey und Pollan, die unter anderem Anfang der 80er-Jahre in der Serie „Familienbande“ neben Michael J. Fox zu sehen war, verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die offenbar auch solche „Enthüllungen“ gut übersteht. Denn Pollan reagierte neben dem Foto mit einem Lachen und einem „Ich liebe dich“.

Immer noch zwei fesche Nixen!
Dass die beiden Nixen auch jetzt noch in Bademode eine gute Figur machen, das bewies Grey erst vor einigen Monaten mit aktuellen Schnappschüssen von einem gemeinsamen Strandbesuch.

Tracy Pollan und Jennifer Grey posierten erst Anfang des Jahres für einen gemeinsamen ...
Tracy Pollan und Jennifer Grey posierten erst Anfang des Jahres für einen gemeinsamen Schnappschuss am Strand.(Bild: instagram.com/jennifergrey)

Nur dieses Mal behielten die beiden Schauspielerinnen ihre Bikini-Oberteile an.

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