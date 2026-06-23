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Gruppe K im Ticker

WM: Kolumbien gegen DR Kongo ab 4 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 14:10
Kolumbiens Superstar Luis Diaz
Kolumbiens Superstar Luis Diaz(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe K: Kolumbien trifft auf die Demokratische Republik Kongo. Um 4 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

Kolumbien greift im zweiten Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo nach dem Sechzehntelfinale. Mit einem Sieg im Guadalajara-Stadion wären die Südamerikaner durch. Die Chancen stehen gut, Kolumbien geht als Favorit und nach einem 3:1-Sieg über Usbekistan mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Nestor Lorenzo sieht das Spiel aber nicht als Selbstläufer: „Kongo spielt mit einem Umschaltspiel, mit langen Bällen und schnellen Kontern. Es wird ein sehr schwieriges Spiel für uns.“

Das kongolesische Team erlebte einen Traumstart in die Endrunde, denn in der Auftaktpartie ihrer zweiten WM ärgerten die Zentralafrikaner Mitfavorit Portugal. Ihre defensive Disziplin und schnellen Konter brachten der Mannschaft von Trainer Sebastien Desabre ein überraschendes 1:1. Yoane Wissa erzielte kurz vor der Pause das erste WM-Tor der Zentralafrikaner überhaupt, der erste Sieg soll nun folgen. „Es war nur ein erster Schritt“, meinte Desabre.

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