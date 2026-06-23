WM: Kolumbien gegen DR Kongo ab 4 Uhr LIVE

Kolumbien greift im zweiten Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo nach dem Sechzehntelfinale. Mit einem Sieg im Guadalajara-Stadion wären die Südamerikaner durch. Die Chancen stehen gut, Kolumbien geht als Favorit und nach einem 3:1-Sieg über Usbekistan mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Nestor Lorenzo sieht das Spiel aber nicht als Selbstläufer: „Kongo spielt mit einem Umschaltspiel, mit langen Bällen und schnellen Kontern. Es wird ein sehr schwieriges Spiel für uns.“