Wenn Eltern ihre Kinder im heißen Auto vergessen

Eine kleine Familie fuhr an einem warmen Sommertag im August 2017 mit dem Auto von der Steiermark nach Vorarlberg. Bei der Ankunft am Nachmittag war der 20 Monate alte Bub im Kindersitz eingeschlafen. Weil die selbst erst 17 Jahre alte Mutter ihn nicht wecken wollte, stieg sie mit ihrem Lebensgefährten aus und ließ das Kind im Wagen zurück.