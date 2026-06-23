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Kletter-Heimweltcup

Die Superstars lieferten den Fans eine tolle Show

Sport-Mix
23.06.2026 06:30
Jakob Schubert auf dem Weg zu Platz drei.
Jakob Schubert auf dem Weg zu Platz drei.(Bild: GEPA)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Der Kletter-Weltcup in Innsbruck begeisterte einmal mehr die Sportler genauso wie die rund 17.000 Zuschauer. „Mir geht hier immer das Herz auf. Ich bin stolz, Innsbrucker zu sein“, sagte Jakob Schubert, der es zum Abschluss auf das Vorstieg-Podest schaffte.

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Mit 35 Jahren gehört Jakob Schubert zu den routiniertesten Sportkletterern – aber noch lange nicht zum alten Eisen. Der Tiroler bewies zum Abschluss des Heimweltcups in Innsbruck einmal mehr seine herausragende Fitness und verpasste nur um einen Griff den Sieg.

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