Die Superstars lieferten den Fans eine tolle Show

Der Kletter-Weltcup in Innsbruck begeisterte einmal mehr die Sportler genauso wie die rund 17.000 Zuschauer. „Mir geht hier immer das Herz auf. Ich bin stolz, Innsbrucker zu sein“, sagte Jakob Schubert, der es zum Abschluss auf das Vorstieg-Podest schaffte.