Superstar Mbappe: „Achte nicht, was Messi macht!“

Er trifft und trifft! Kylian Mbappe war beim 3:0 gegen den Irak wieder der Hauptdarsteller bei den Franzosen. Der Superstar erzielte den nächsten Doppelpack und hält schon bei 16 WM-Toren. Warum es kein „Wettschießen“ mit Lionel Messi gibt und Teamchef Deschamps bei seinem Kapitän ins Schwärmen gerät.
Nach 45 Minuten ging bei Frankreich gegen den Irak nichts mehr, ein heftiges Unwetter zog über Philadelphia hinweg. Das Stadion musste sogar geräumt werden. Nach 133-minütiger Spielunterbrechung – die längste in der WM-Geschichte – ging es endlich weiter. Am Ende stand ein souveräner 3:0-Sieg der Franzosen. Einmal mehr groß im Bild: Kylian Mbappe, der wie beim 3:1 gegen Senegal mit einem Doppelpack zur Stelle war. Und das in seinem 100. Länderspiel für die „Grande Nation“. Damit hält der Superstar schon bei 16 WM-Toren. Nur Lionel Messi hat mehr (18).
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