Gericht bestätigt Fürst als Mozartkugel-Erfinder

Mit dieser ersten Entscheidung sei die Frage, woher die weltbekannte Mozartkugel stammt und wo sie ihre längsten Wurzeln hat, ein für alle Mal geklärt, so die Konditor-Familie in einer Aussendung. „Paul Fürst erfand 1890 das, was heute als Mozartkugel verstanden wird“, betont Roland Sulzer von der Konditorei Fürst.