Autolenker (79) in Kreuzung von Lokalzug erfasst

Eine Baustelle dürfte der Grund gewesen sein, warum ein 79-Jähriger in Puchenau (OÖ) in eine Bahnkreuzung eingefahren war und dort mit seinem Wagen von einem Zug der Mühlkreisbahn erfasst wurde. Zum Glück ging der Unfall glimpflich aus, der Pensionist konnte sein Auto selbst verlassen und kam leicht verletzt davon.
Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug kam es am 23. Juni 2026 gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet von Puchenau. Ein 79-jähriger Autofahrer aus Linz war auf der B127 von Linz kommend in Fahrtrichtung Ottensheim unterwegs und beabsichtigte, bei einer Kreuzung nach links abzubiegen.
Wegen Baustelle anders gefahren
Weil aufgrund von Bauarbeiten der Linksabbiegerstreifen gesperrt war, hielt der Lenker am Fahrstreifen für den Geradeausverkehr an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Zur selben Zeit näherte sich ein Zug aus Richtung Linz.
Selber ausgestiegen
Dieser erfasste den Wagen frontal im Bereich der Fahrzeugfront. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gedreht und gegen eine Leitschiene geschleudert. Der 79-jährige Linzer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Nach der Erstversorgung wurde der 79-Jährige mit leichten Verletzungen ins Med Campus 3 gebracht.
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