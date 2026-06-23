Autolenker (79) in Kreuzung von Lokalzug erfasst

Eine Baustelle dürfte der Grund gewesen sein, warum ein 79-Jähriger in Puchenau (OÖ) in eine Bahnkreuzung eingefahren war und dort mit seinem Wagen von einem Zug der Mühlkreisbahn erfasst wurde. Zum Glück ging der Unfall glimpflich aus, der Pensionist konnte sein Auto selbst verlassen und kam leicht verletzt davon.