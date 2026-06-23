Hooligans überfielen Pkw: Acht Polen vor Gericht

Verteidiger Klaus Ainedter betonte, dass natürlich nichts Gewalt rechtfertigen würde. „Ich möchte auch niemand in dem anderen Auto sein. Ich kann mir vorstellen, wie schockierend und bedrohlich das alles war. Aber hier wird im Trüben gefischt.“ Es gebe keinen wirklichen Beweis. Anwältin Pia Kern ergänzte dazu: „Aus dem 6000-Seiten-Akt ergibt sich keine einzige Zuordnung zu dem Angriff!“