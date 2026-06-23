ÖFB-Kracher gegen Messi bescherte ServusTV Rekord

In der Spitze verzeichnete die Streamingplattform rund 380.000 gleichzeitige Nutzervorgänge. Zusätzlich zum Livestream generierte das erstmals eingesetzte Datatainment-Angebot knapp 51.000 Video Views, hieß es in einer Aussendung. Bei der linearen TV-Übertragung erzielte der Privatsender den Angaben zufolge einen Marktanteil von 68 Prozent in der Basis 12+ und 80 Prozent in der Zielgruppe 12-49.