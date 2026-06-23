ÖFB-Kracher gegen Messi bescherte ServusTV Rekord

Das WM-Gruppenspiel zwischen Argentinien und Österreich (2:0) erzielte mit 1.381.000 Video-Views den erfolgreichsten Livestream in der Geschichte von ServusTV On. In der linearen TV-Nutzung verfolgten dem Sender zufolge im Schnitt 2,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Match auf ServusTV. Insgesamt habe die gesamte Übertragung 3,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher erreicht.
In der Spitze verzeichnete die Streamingplattform rund 380.000 gleichzeitige Nutzervorgänge. Zusätzlich zum Livestream generierte das erstmals eingesetzte Datatainment-Angebot knapp 51.000 Video Views, hieß es in einer Aussendung. Bei der linearen TV-Übertragung erzielte der Privatsender den Angaben zufolge einen Marktanteil von 68 Prozent in der Basis 12+ und 80 Prozent in der Zielgruppe 12-49.
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