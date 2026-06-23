Mit Pkw überschlagen: Lenkerin flüchtet nach Crash

Als Polizei und Berufsfeuerwehr eintrafen, bot sich den Einsatzkräften ein ungewöhnliches Bild: Das Unfallauto lag kopfüber auf der Fahrbahn, von der Lenkerin fehlte jedoch jede Spur. Mehrere Zeugen berichteten, dass eine Passantin der Frau noch aus dem Wrack geholfen hatte. Statt auf Hilfe zu warten, ergriff die Unfalllenkerin jedoch die Flucht.