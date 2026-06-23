Mit Pkw überschlagen: Lenkerin flüchtet nach Crash

Spektakulärer Verkehrsunfall auf der Erdberger Lände in Wien: Eine Pkw-Lenkerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte gegen eine Verkehrsinsel und ein Straßenschild – der Wagen überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.
Als Polizei und Berufsfeuerwehr eintrafen, bot sich den Einsatzkräften ein ungewöhnliches Bild: Das Unfallauto lag kopfüber auf der Fahrbahn, von der Lenkerin fehlte jedoch jede Spur. Mehrere Zeugen berichteten, dass eine Passantin der Frau noch aus dem Wrack geholfen hatte. Statt auf Hilfe zu warten, ergriff die Unfalllenkerin jedoch die Flucht.
1,6 Promille und keine gültige Lenkerberechtigung
Eine sofort eingeleitete Fahndung führte rasch zum Erfolg: Die 33-jährige Spanierin wurde nur wenig später in der Nähe des Unfallorts von Polizisten angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau offenbar stark alkoholisiert war. Ein Alkovortest ergab rund 1,6 Promille. Zudem besitzt sie keine gültige Lenkberechtigung.
Die 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss sich nun wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen verantworten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.