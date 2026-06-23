Die besten Chöre machen Linz zur singenden Oase

Mit dem Bundesjugendsingen werden von 29. Juni bis 2. Juli 2026 die besten Jugendchöre Österreichs nach Linz geholt. Damit wird der beliebte Wettbewerb schon zum dritten Mal in Oberösterreich ausgetragen, nach 1968 und 1995. Man erwartet 800 junge Sängerinnen und Sänger im Alter von 6 bis 24 Jahren. Den Auftakt macht ein Eröffnungskonzert im Brucknerhaus.