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Bundesjugendsingen

Die besten Chöre machen Linz zur singenden Oase

Oberösterreich
23.06.2026 14:30
Mit dem Bundesjugendsingen werden von 29. Juni bis 2. Juli 2026 die besten Jugendchöre ...
Mit dem Bundesjugendsingen werden von 29. Juni bis 2. Juli 2026 die besten Jugendchöre Österreichs nach Linz geholt.(Bild: MM/Land Oberösterreich)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Mit dem Bundesjugendsingen werden von 29. Juni bis 2. Juli 2026 die besten Jugendchöre Österreichs nach Linz geholt. Damit wird der beliebte Wettbewerb schon zum dritten Mal in Oberösterreich ausgetragen, nach 1968 und 1995. Man erwartet 800 junge Sängerinnen und Sänger im Alter von 6 bis 24 Jahren. Den Auftakt macht ein Eröffnungskonzert im Brucknerhaus.

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Das Bundesjugendsingen gilt als größter Jugendchor-Wettbewerb Europas und steht für musikalische Qualität, kulturelle Vielfalt und gelebte Gemeinschaft. Heuer findet es von 29. Juni bis 2. Juli in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz statt.

Geboten werden Konzerte der besten Kinder- und Jugendchöre aus Österreich, es gibt ein freiwilliges Wertungssingen und ein offenes Singen in der Linzer Innenstadt. Rund 800 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten u.a. an der Bruckneruni und im Brucknerhaus auf.

Die Poxrucker Sisters treten beim Eröffnungskonzert auf
Die Poxrucker Sisters treten beim Eröffnungskonzert auf(Bild: Stadt Leoben/Zoe Goldstein)
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Volksmusik und Klassik unter einem Dach
Das Eröffnungskonzert am 29. Juni im Brucknerhaus rückt heimische Musikerinnen und Musiker aus dem Bereich der Vokalmusik in den Mittelpunkt: Es treten u.a. das Floriani Quartett (ehemalige St. Florianer Sängerknaben), die Rhozin-Cheraghi-Band (Bruckneruni), das Vokalensemble LáLá, die Poxrucker Sisters sowie Alois Mühlbacher auf. Auch das Landesmusikschulwerk ist beteiligt.

Veranstaltet wird das Bundesjugendsingen vom Bundeskanzleramt in Zusammenarbeit mit den Landesjugendreferaten, den Bildungsdirektionen sowie den Fachinspektorinnen und -inspektoren und Fachkoordinatorinnen und -koordinatoren für Musik.

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