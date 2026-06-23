WM: Panama gegen Kroatien ab 1 Uhr LIVE

Luka Modric will sein 200. Spiel für die kroatische Auswahl gebührend bestreiten. Beim 2:4 gegen England war der 40-Jährige bis zu seinem Austausch nach einer knappen Stunde kaum zu sehen. Kroatien muss in Toronto gegen die Mittelamerikaner mit LASK-Verteidiger Andres Andrade gewinnen, ansonsten wartet zum Abschluss gegen Ghana ein Zitterspiel. Modric versprach den heimischen Fans: „Ich bin mir sicher, dass wir unser Minimalziel erreichen werden.“ Es sei genug Zeit, „um die Dinge zu beheben“.