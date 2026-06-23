Israel will jetzt unabhängiger von den USA werden

Netanyahu unbesorgt, Bevölkerung alarmiert

Bis vor Kurzem galt Trump in Israel noch als der engste Verbündete, den das Land im Weißen Haus je hatte. Er spielte unter anderem eine führende diplomatische Rolle bei der Freilassung von Geiseln im Gaza-Krieg und bestätigte die Souveränität des Landes über die besetzten Golanhöhen. Netanyahu zeigte sich trotz der jüngsten Töne aus den USA unbesorgt. Er befürchte keine politischen Änderungen, wie eine Drosselung von Waffenlieferungen, sagten zwei Personen aus seinem Umfeld. Die Rhetorik ziele wohl darauf ab, Wählerinnen und Wähler vor den US-Kongresswahlen im November zu beunruhigen.