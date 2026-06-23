Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eigene Waffen etc.

Israel will jetzt unabhängiger von den USA werden

Außenpolitik
23.06.2026 14:09
In den vergangenen Wochen haben die Spannungen zwischen Israels Regierungschef Benjamin ...
In den vergangenen Wochen haben die Spannungen zwischen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu (links) und US-Präsident Donald Trump (rechts) zugenommen.(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den vergangenen Wochen haben die Spannungen zwischen den USA und Israel zugenommen. Das hat unter anderem mit Meinungsverschiedenheiten über das Ende des Iran-Kriegs zu tun. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nun angekündigt, dass sich sein Land aus der Abhängigkeit befreien müsse.

0 Kommentare

Er schätze die Unterstützung der Vereinigten Staaten zwar, doch Israel müsse eigene, unabhängige Rüstungssysteme entwickeln. Ziel sei es, „Unabhängigkeit von anderen zu erreichen, immer mehr Stärke aufzubauen, immer mehr Technologie einzuführen, immer mehr Generationen von Kommandeuren auszubilden“, teilte Netanyahu am Dienstag auf der Plattform X mit.

Auch andere Persönlichkeiten plädieren dafür, dass Israel seine eigenen militärischen und technologischen Fähigkeiten ausbauen soll. Der Vorsitzende des US-Israel-Ausschusses im Knesset, Ohad Tal, sagte etwa, dass man sich auf einen weniger wohlwollenden US-Präsidenten vorbereiten solle und neue Bündnisse schmieden müsse. Es gebe eine „enorme Besorgnis über die Beziehungen“ zu den USA, sagte der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, am Sonntag. Dennoch verbinde die beiden Länder noch ein unzerreißbares Band, ist er überzeugt.

Hier sehen Sie die Ankündigung von Netanyahu auf X:

Vance: „Trump hat Mitgefühl“
Belastet wird das Verhältnis unter anderem durch Meinungsverschiedenheiten über das Ende des Iran-Kriegs. US-Präsident Donald Trump hatte Netanyahu zuletzt ungewöhnlich scharf kritisiert, ihn etwa als „verrückt“ bezeichnet und das militärische Vorgehen Israels im Iran infrage gestellt. Zudem spekulierte er öffentlich darüber, Syriens Regierung zu bitten, die israelischen Truppen im Libanon zu ersetzen. US-Vizepräsident JD Vance sagte wiederum, dass Trump der einzige Staatschef weltweit sei, der Mitgefühl für Israel zeige. Nicht jede Kritik an der Regierung sei Antisemitismus.

Netanyahu unbesorgt, Bevölkerung alarmiert
Bis vor Kurzem galt Trump in Israel noch als der engste Verbündete, den das Land im Weißen Haus je hatte. Er spielte unter anderem eine führende diplomatische Rolle bei der Freilassung von Geiseln im Gaza-Krieg und bestätigte die Souveränität des Landes über die besetzten Golanhöhen. Netanyahu zeigte sich trotz der jüngsten Töne aus den USA unbesorgt. Er befürchte keine politischen Änderungen, wie eine Drosselung von Waffenlieferungen, sagten zwei Personen aus seinem Umfeld. Die Rhetorik ziele wohl darauf ab, Wählerinnen und Wähler vor den US-Kongresswahlen im November zu beunruhigen.

Lesen Sie auch:
Ein Telefongespräch zwischen beiden Staatenführern soll kurzzeitig eskaliert sein.
Wortgefecht mit „Bibi“
„Ja, das habe ich“: Trump bestätigt Beschimpfungen
03.06.2026
„Führung gescheitert“
Umfrage: Israelis sehen den Iran als Kriegssieger
22.06.2026
Durchbruch oder Pause?
60-Tage-Plan: Iran schickt Top-Verhandler heim
22.06.2026

Viele Menschen in Israel sind aufgrund der scharfen Töne aber alarmiert. Kritik aus den USA kam bisher eher von der Demokratischen Partei. In den Vereinigten Staaten nimmt laut Umfragen die Skepsis ebenfalls zu: Im März gaben 57 Prozent der befragten Republikanerinnen und Republikaner zwischen 18 und 49 Jahren an, eine negative Meinung von Israel zu haben. Viele sind empört über die Zahl der Todesopfer und die Zerstörung im Gazastreifen.

Die USA lieferten laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zwischen 2021 und 2025 rund 68 Prozent der israelischen Waffenimporte, darunter Kampfflugzeuge, Raketen und Präzisionsbomben. Israel ist demnach der siebtgrößte Waffenexporteur der Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.06.2026 14:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
122.211 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
119.511 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
114.004 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1419 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
987 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
920 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Mehr Außenpolitik
Gnadenlose Reform
NEOS feiern das Pensionsbeben in Deutschland
Eigene Waffen etc.
Israel will jetzt unabhängiger von den USA werden
Weltkrieg-Streit
Selenskyj boykottiert Konferenz in Polen
Prämien-Aktion startet
Syrer erhalten bis zu 3000 Euro für ihre Rückkehr
Koalition im Streit
„Machtwort“ des Kanzlers zu SPÖ-Haftentlassungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf