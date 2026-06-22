„Größte Denkfalle ist jetzt das Wunschdenken“

„Viele spüren derzeit eine gewisse Unschärfe. Man merkt: Das, was ist, trägt nicht mehr richtig“, sagt Astrologin und Coach Astrid Hogl-Kräuter im aktuellen krone.tv-Talk. Sie spricht von einer „Realitätsabgleich-Woche“, in der Wunschdenken und Selbsttäuschung besonders leicht zur Falle werden können. Warum Erwartungen in Beziehungen jetzt häufiger enttäuscht werden, weshalb Worte stärker verletzen können und warum Klarheit derzeit eher durch bewusstes Nichtstun als durch Aktionismus entsteht, sehen Sie im Video oben!