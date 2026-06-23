Drahtzieher enttarnt: Kiloweise Kokain gebunkert

Ermittler entlarven weitere Verbindung

Die Ermittler konnten im Zuge der laufenden Ermittlungen auch eine Verbindung zu einem früheren Fall herstellen. Bereits im Jahr 2024 wurde ein damals 37-jähriger österreichischer Staatsbürger wegen des Verkaufs von 55 Kilogramm Kokain im Wert von rund zwei Millionen Euro per internationalem Haftbefehl in Barcelona festgenommen. Dabei zeigte sich: Auch er dürfte zur gleichen Tätergruppe wie der 30-Jährige gehören.