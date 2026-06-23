Trotz Preisbremse wurden Mieten weiter teurer

Ein besonders krasser Fall von Wucher: Eine Mieterin mietete nur einen Schlafplatz in einer 48m²-Wohnung mit zehn Betten für 480 Euro pro Monat. Der Vermieter verbot ihr im Winter, die Therme aufzudrehen. Die Kammer half, diesen Vertrag aufzulösen.

AK fordert: Strafen, Aus für Befristungen und gedeckelte Lagezuschläge

Ritt präsentierte am Dienstag ein Drei-Punkte-Forderungsprogramm, um die „Mietabzocke“ zu stoppen: