Der unerwartete WM-Auftritt des Schlagerstars

Ein echter Coup für Marc Pircher! Der Schlagerstar steht plötzlich auf der Bühne bei der Fußball-WM in den USA. Wie es zu diesem überraschenden Auftritt gekommen ist und was der Musiker selbst zu seinem 35-jährigen Bühnenjubiläum sagt, das hat er im krone.tv Interview verraten. Mehr im Video.