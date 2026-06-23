Spielerfrau übel beschimpft: War Post gefälscht?

Inzwischen gibt es allerdings Hinweise, dass der Anlass der Beschimpfungen eine Fälschung war. Ausgangspunkt waren Berichte über einen angeblichen Screenshot von Aragaos Instagram-Profil. Dieser Screenshot erweckte den Eindruck, ein Nutzer habe unter einem Foto von ihr und Neves geschrieben: „Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen.“ Als Antwort darauf war ein angeblicher Post von Aragao zu sehen mit den Worten: „Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr egoistisch!“