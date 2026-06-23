Spielerfrau übel beschimpft: War Post gefälscht?

Riesengroße WM-Unruhe rund um das portugiesische Nationalteam: Die Freundin von Joao Neves ist im Internet massiv von Anhängern seines Teamkollegen Cristiano Ronaldo beschimpft worden.
Unter einem Instagram-Post der Schauspielerin Madalena Aragao stehen mittlerweile mehr als 7000 Kommentare mit teils beleidigendem Inhalt.
Inzwischen gibt es allerdings Hinweise, dass der Anlass der Beschimpfungen eine Fälschung war. Ausgangspunkt waren Berichte über einen angeblichen Screenshot von Aragaos Instagram-Profil. Dieser Screenshot erweckte den Eindruck, ein Nutzer habe unter einem Foto von ihr und Neves geschrieben: „Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Größte aller Zeiten) passen.“ Als Antwort darauf war ein angeblicher Post von Aragao zu sehen mit den Worten: „Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr egoistisch!“
Verband reagiert
Angaben des portugiesischen Fußballverbands und Medienberichten zufolge soll der Post gefälscht gewesen sein. „Natürlich handelt es sich um eine Fälschung, da alle Aussagen von Joao Neves zu Ronaldo falsch interpretiert werden und daher ebenfalls eine Fälschung sind“, teilte ein Sprecher des Verbands mit.
Allerdings lässt sich weiterhin nicht zweifelsfrei überprüfen, ob – und wenn ja – wie der Post gefälscht wurde. Medien in Portugal hatten ohne konkrete Quellenangabe von einer Manipulation berichtet. Die Schauspielerin schränkte wegen der Hasskommentare die Kommentarfunktion auf ihrem Account inzwischen ein.
Ronaldo und Co. unter Druck
Portugals erster WM-Auftritt endete mit Diskussionen um Ronaldo, die sich der Altstar gerne erspart hätte. Seine schwache Vorstellung beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo war medial das beherrschende Thema. Vor Portugals zweitem Gruppenspiel heute (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Houston steht der 41-Jährige so stark unter Druck wie nur selten bei seinen mittlerweile sechs WM-Teilnahmen.
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