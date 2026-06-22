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Drei Pädagogen weg

Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da

Oberösterreich
22.06.2026 05:00
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei Lehrkräfte gesucht.(Bild: Freudenschuß)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

In St. Nikola an der Donau in Oberösterreich bangen Bürgermeister, Kinder und Eltern. Die Direktorin der Volksschule kündigte – und die zwei anderen Lehrkräfte ließen sich auch noch versetzen. Findet sich kein Personal, droht der kleinen Schule im Mühlviertel das Aus, bleiben die Klassenräume in Zukunft leer.

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Wer unterrichtet nächstes Schuljahr an der Volksschule St. Nikola an der Donau? Diese Frage stellen sich Kinder, Eltern, Bürgermeister und die Verantwortlichen in der Bildungsdirektion. Denn Stand jetzt gibt es an der Kleinschule für den Herbst keinen einzigen Lehrer.

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