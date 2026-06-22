Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da

In St. Nikola an der Donau in Oberösterreich bangen Bürgermeister, Kinder und Eltern. Die Direktorin der Volksschule kündigte – und die zwei anderen Lehrkräfte ließen sich auch noch versetzen. Findet sich kein Personal, droht der kleinen Schule im Mühlviertel das Aus, bleiben die Klassenräume in Zukunft leer.
Wer unterrichtet nächstes Schuljahr an der Volksschule St. Nikola an der Donau? Diese Frage stellen sich Kinder, Eltern, Bürgermeister und die Verantwortlichen in der Bildungsdirektion. Denn Stand jetzt gibt es an der Kleinschule für den Herbst keinen einzigen Lehrer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.