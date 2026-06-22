Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da

In St. Nikola an der Donau in Oberösterreich bangen Bürgermeister, Kinder und Eltern. Die Direktorin der Volksschule kündigte – und die zwei anderen Lehrkräfte ließen sich auch noch versetzen. Findet sich kein Personal, droht der kleinen Schule im Mühlviertel das Aus, bleiben die Klassenräume in Zukunft leer.