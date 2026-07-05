Wolff: „Fred darf nicht nur Schlagzeilen lesen“

„Keine Rede von Betrug“

So habe Wolff das allerdings gar nicht gemeint, wie er nun gegenüber Sky richtigstellen wollte. „Ich habe gesagt, dass sie wahrscheinlich mit den Updates am Ende zurückstecken müssen, weil jetzt gerade viel ans Auto gekommen ist. Da ist keine Rede von Betrug. Das ist nur eine Aussage zu den Fakten. Aber Fred kann sehr leicht an die Decke gehen, ich weiß, dass es so ist, ich kenne ihn seit 25 Jahren“, meinte der 54-Jährige.