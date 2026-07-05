Taylor Swifts Hochzeit: Ein Fest für über 20 Mio.

Es ist das Liebes-Highlight des Jahrzehnts! Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben sich in einer bewegenden Zeremonie im New Yorker Madison Square Garden ewige Liebe geschworen. Die Feier war streng abgeschirmt – für die rund 1.000 Gäste herrschte absolutes Smartphone-Verbot. Dennoch dringen jetzt rührende Details nach außen, die zeigen, wie emotional dieser besondere Tag wirklich war.
Für den wohl magischsten Moment des Abends sorgte eine echte Musik-Legende. Wie das US-Magazin „People“ aus dem engsten Umfeld erfuhr, sang kein Geringerer als Ex-Beatle Sir Paul McCartney (84) eines der schönsten Liebeslieder der Beatles für das Brautpaar. Nach der feierlichen Zeremonie bat Taylors Mutter Andrea die Gesellschaft in den Festsaal, der für diesen Tag in einen atemberaubenden, blühenden Garten verwandelt worden war.
Dort performte McCartney am Klavier den Beatles-Klassiker „I Want to Hold Your Hand“.
„Es fühlte sich an wie eine normale Familienhochzeit“
Am Morgen nach der Traumhochzeit gewährten die Moderatoren der ABC-Sendung „Good Morning America“ seltene Einblicke in die Feier, die trotz ihres gigantischen Rahmens vor allem durch ihre Herzlichkeit berührte. „Es ist kaum vorstellbar, dass eine Hochzeit mit solch hochkarätigen Gästen an einem so imposanten Ort gleichzeitig so persönlich und intim sein kann“, schwärmte George Stephanopoulos.
Besonders bewegte Moderatorin Robin Roberts die familiäre Atmosphäre des Abends: „Ihre Nachbarn waren da, ihre Freunde aus der Highschool – es fühlte sich an wie eine ganz normale Familienhochzeit.“ Gerade diese Bodenständigkeit habe den Tag so besonders gemacht. Zudem verriet sie, dass Taylor Swift und Travis Kelce ihre Ehegelübde vollständig selbst verfasst hatten. Im Herzen des Madison Square Garden sei eigens ein verwunschener, prachtvoller Garten entstanden – die perfekte Kulisse für einen Tag voller Liebe und Emotionen.
„Zutiefst persönliche Gelübte voller Gefühl“
Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte auch AMC-Chef Adam Aron. In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf X schilderte er seine Eindrücke der bewegenden Zeremonie. Laut Entertainment Weekly beschrieb er die persönlichen Gelübde des Paares als „lang, unterhaltsam, charmant, zutiefst persönlich und voller Gefühl“. In ihren Worten hätten Swift und Kelce ihre gemeinsame Reise nachgezeichnet – von den ersten Begegnungen bis zu dem Moment, der sie schließlich vor den Traualtar führte. Viele Gäste sollen dabei mit den Tränen gekämpft haben.
Durch die Zeremonie führte Hollywood-Star Adam Sandler, der als enger Freund des Paares die perfekte Balance zwischen Humor und Tiefgang fand.
Über 1.000 Gäste im Madisaon Square Garden
Insgesamt waren laut US-Medien rund 1.000 Gäste geladen, darunter Spieler von Kelces Footballteam Kansas City Chiefs. Gesichtet wurden unter anderem die Hollywood-Stars Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper, Brad Pitt und Jessica Alba, die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Fergie, Burleske-Star Dita von Teese sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss.
Das geheime Souvenir: Eine Liebesbotschaft für die Ewigkeit
Obwohl die hochkarätige Gästeliste strikte Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen musste, gab Country-Sängerin Maren Morris auf Instagram nun einen kleinen Einblick in die liebevollen Details der Feier.
Jeder Gast erhielt als Gastgeschenk ein edles, personalisiertes Stofftaschentuch. Neben den ineinander verschlungenen Initialen des Paares („TT“) und dem Hochzeitsdatum (3. Juli 2026) war in feinster Stickerei eine Zeile aus Taylors Hit „Blank Space“ zu lesen – eine Botschaft, die romantischer nicht sein könnte: „So it’s gonna be forever...“ („Es wird für immer sein...“).
Ein Fest für über 20 Millionen Dollar – und ein Akt der Großzügigkeit
Die Traumhochzeit im Herzen Manhattans ließ sich das Paar laut „Forbes“-Schätzungen weit über 20 Millionen Dollar kosten. Bereits am Donnerstagabend stimmte sich der engste Kreis bei einem exklusiven Dinner auf das Wochenende ein, bei dem die Gäste mit diamantbesetzten Sektflöten in schwarzen Samtschachteln überrascht wurden.
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Doch trotz all des Luxus vergaßen die Milliardärin und der Super-Bowl-Gewinner nicht diejenigen, die Hilfe benötigen: Anlässlich ihrer Hochzeit spendeten Taylor und Travis die Summe von 26 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke – ein wahrlich königlicher Start in ihr neues gemeinsames Leben.
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