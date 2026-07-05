Taylor Swifts Hochzeit: Ein Fest für über 20 Mio.

„Zutiefst persönliche Gelübte voller Gefühl“

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte auch AMC-Chef Adam Aron. In einem inzwischen gelöschten Beitrag auf X schilderte er seine Eindrücke der bewegenden Zeremonie. Laut Entertainment Weekly beschrieb er die persönlichen Gelübde des Paares als „lang, unterhaltsam, charmant, zutiefst persönlich und voller Gefühl“. In ihren Worten hätten Swift und Kelce ihre gemeinsame Reise nachgezeichnet – von den ersten Begegnungen bis zu dem Moment, der sie schließlich vor den Traualtar führte. Viele Gäste sollen dabei mit den Tränen gekämpft haben.