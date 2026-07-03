Heiße Bilder: So schön ist unsere Landwirtschaft!

Diese Jungbäuerinnen und Jungbauern lassen die Herzen höherschlagen: Beim Buschenschank Bliemel in der Steiermark wurden für den Jungbauernkalender 2027 wieder echte Traumkörper in Szene gesetzt. Im Video sehen Sie, warum der Kult‑Kalender so wichtig ist – und wie die Models vor der Kamera eine heiße Pose nach der anderen hinlegten.