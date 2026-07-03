Zeugnisverteilung: „Hauptsache durch!“

Mit der Zeugnisverteilung steigt für viele Kinder und Jugendliche die Anspannung. Während manche dem Schulschluss entspannt entgegenblicken, sorgen schlechte Noten bei anderen für Angst, Enttäuschung oder die Sorge vor den Reaktionen der Eltern. Auch die Leser der „Krone“ diskutieren das Thema intensiv: Erinnerungen an die eigene Schulzeit, Kritik am Schulsystem und aufbauende Worte an die Schüler.
Viele Leser sind sich sicher, dass der Druck, gute Noten nach Hause zu bringen und damit einhergehend die Angst vor einem schlechten Zeugnis hauptsächlich von den Eltern ausgeht.
„Hauptsache durch“
Leser Thinktank-Ableger habe nie vor dem Zeugnis Angst gehabt. Für den User war die Schule ein Ort, um Dinge fürs Leben zu lernen, Noten wären nur nebensächlich gewesen.
Chester nutzt außerdem die Diskussion, um das Schulsystem an sich infrage zu stellen.
„Kopf hoch, wenn es einmal nicht so toll läuft!“
„Krone“-Leser WerWeissWas schreibt, dass die Noten ohnehin schon im Vorhinein bekannt sein müssten und hat aufbauende Worte für Schülerinnen und Schüler, die sich ein besseres Zeugnis erwartet oder erhofft hatten.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie haben Sie den diesjährigen und auch vergangenen Zeugnistage erlebt? Welche Rolle spielen gute Noten in Ihrer Familie? Wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Kind ein schlechteres Zeugnis erhält als erwartet? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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