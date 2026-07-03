Zeugnisverteilung: „Hauptsache durch!“

Ihre Meinung ist gefragt!

Wie haben Sie den diesjährigen und auch vergangenen Zeugnistage erlebt? Welche Rolle spielen gute Noten in Ihrer Familie? Wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Kind ein schlechteres Zeugnis erhält als erwartet? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!