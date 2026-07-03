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Das sagen die Leser

Zeugnisverteilung: „Hauptsache durch!“

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03.07.2026 12:51
Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Zeugnisverteilung ein Grund zur Freude. Doch wenn es ...
Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Zeugnisverteilung ein Grund zur Freude. Doch wenn es nicht so gut ausfällt, können auch Ängste bestehen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Mit der Zeugnisverteilung steigt für viele Kinder und Jugendliche die Anspannung. Während manche dem Schulschluss entspannt entgegenblicken, sorgen schlechte Noten bei anderen für Angst, Enttäuschung oder die Sorge vor den Reaktionen der Eltern. Auch die Leser der „Krone“ diskutieren das Thema intensiv: Erinnerungen an die eigene Schulzeit, Kritik am Schulsystem und aufbauende Worte an die Schüler.

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Viele Leser sind sich sicher, dass der Druck, gute Noten nach Hause zu bringen und damit einhergehend die Angst vor einem schlechten Zeugnis hauptsächlich von den Eltern ausgeht.

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JGLL
Ich finde, dass der Druck eigentlich nur von den Eltern kommt und deren Ego, um nach Aussen zu brillieren.

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RGBS
Angst vor dem Zeugnis haben nur Kinder deren Eltern sie unter Druck stellen.
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„Hauptsache durch“
Leser Thinktank-Ableger habe nie vor dem Zeugnis Angst gehabt. Für den User war die Schule ein Ort, um Dinge fürs Leben zu lernen, Noten wären nur nebensächlich gewesen.

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Thinktank-Ableger
Angst vor dem Zeugnis hatte ich nie. Wer von meinem Zeugnis Angst gehabt hat, dass waren meine Eltern.
In der Schule haben mich Sachen interessiert, die Bezug zu meinem Leben gehabt haben. Physik war mein absolutes Lieblingsfach und noch heute, 50 Jahre später wende ich die Grundsätze an und fahre gut damit. Mathematik war mehr für das Angewandte. Geschichte, da hatte ich Glück mit meiner Lehrerin, die hat mir beigebracht, die Zusammenhänge und Zyklen zu sehen. Noten waren für mich nicht das Wesentliche, Hauptsache durch.
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Chester nutzt außerdem die Diskussion, um das Schulsystem an sich infrage zu stellen.

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Chester
Was ist nur mit diesem Unterrichtssystem los. Seit Maria Theresia gibt es dieses unsägliche Frontalunterrichtswesen und seit damals , wahrscheinlich noch viel länger, gibt es dieses institutionelle Brechen von Kindern, sie in Angst bis zum Abschluss ihrer Schulkarriere zu halten. Anstatt zu lernen, als das mit ihnen zu kultivieren, was es ist, Training Wissen zu erlangen und anzuwenden und ihnen das Handwerkszeug des Lernens ( Freude am Lernen) beizubringen! Es wird Zeit die Schulen zu dem zu machen, was sie sein sollten, Sportstätten des Lernens,in die die Kinder lachend hineingehen, und noch freudiger herauskommen!
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„Kopf hoch, wenn es einmal nicht so toll läuft!“
„Krone“-Leser WerWeissWas schreibt, dass die Noten ohnehin schon im Vorhinein bekannt sein müssten und hat aufbauende Worte für Schülerinnen und Schüler, die sich ein besseres Zeugnis erwartet oder erhofft hatten.

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WerWeissWas
Angst vor dem Zeugnis? Welche Noten man bekommt, weiß man doch schon lange vorher. Die Eltern werden doch von den Lehrern informiert, oder ist das heute anders? Das Leben stellt einem täglich ein Zeugnis aus ... davor braucht man sich nicht zu fürchten. Manchmal gelingt einem was gut und manchmal eben nicht! Wenn man die Schule einmal hinter sich hat fragt einem kein Mensch mehr, welche Noten man hatte, oder ob man ein Jahr wiederholt hat. Kopf hoch, wenn es einmal nicht so toll läuft! Das Leben geht immer weiter! Die Sonne ist noch jeden Morgen aufgegangen und daran wird sich auch nichts ändern!
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Ihre Meinung ist gefragt!
Wie haben Sie den diesjährigen und auch vergangenen Zeugnistage erlebt? Welche Rolle spielen gute Noten in Ihrer Familie? Wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Kind ein schlechteres Zeugnis erhält als erwartet? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

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