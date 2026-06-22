Streaming-Piraterie: Warum User ins Visier geraten

Sie verkaufen auf Online-Marktplätzen Streaming-Boxen mit vorinstallierter Piraterie-Software, bieten ihre Dienste in einschlägigen Foren an: Immer mehr illegale Streaming-Anbieter drängen auf einen boomenden Schwarzmarkt. Die Hintermänner und Server wähnen sich in Osteuropa oder Nahost sicher, die Kunden in ganz Europa ebenso. Doch Behörden und Rechteinhaber schlafen nicht – und nehmen neben den Betreibern solcher Dienste nun zunehmend die Kundschaft ins Visier. Hunderte Nutzer wurden ausgeforscht. Krone+ verrät, was es mit der – bisher eher unüblichen – Verfolgung der Nutzer auf sich hat und welche Sanktionen Österreichern drohen.