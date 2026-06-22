Neues Wiener Ambulatorium: „Wir testen auf alles!“

Sexuell übertragbare Krankheiten sind auf dem Vormarsch. Wer sich testen lassen will, musste für die verschiedenen Untersuchungen meist an mehrere Türen klopfen – unangenehm, wenn es um so ein schambehaftetes Thema geht. Damit soll zumindest in Wien jetzt Schluss sein.
Eine leidenschaftliche Nacht bleibt nicht immer ohne Folgen. Wenn es danach brennt, juckt oder Ausfluss auftritt, kann das auf eine sexuell übertragbare Krankheit hindeuten. Doch der Weg bis zur Diagnose wurde für so manchen schon zum Spießrutenlauf: Vom Gynäkologen oder Urologen zum Dermatologen und umgekehrt verwiesen, ins Pilzlabor geschickt, zur Blutabnahme wieder woanders hin. Oft mit im Gepäck: die Scham.
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